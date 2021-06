Selbst wenn die Pflegereform nicht wie geplant kommen sollte, zahlen Kinderlose mehr in die entsprechende Kasse ein als Eltern. Und zwar 0,25 Prozent. Das sei per se nicht ungerecht, sagt Stefan Greß, Professor für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fulda.

Im Grundsatz finde ich das durchaus sachgerecht, dass Kinderlose einen höheren Beitragssatz zahlen, weil diejenigen, die Kinder haben, sorgen natürlich deutlich stärker für die Situation in der Zukunft [...] vor. Stefan Greß Experte für Gesundheitpolitik

Das habe auch das Bundesverfassungsgericht schon bestätigt, so der Experte. Dass die Bundesregierung jetzt wieder plane, nur den Beitragssatz für Kinderlose zu erhöhen, sei für ihn allerdings nicht nachvollziehbar. Seine Erklärung dafür lautet so: "Die Bundesregierung hat sich auf eine sogenannte Sozialgarantie verpflichtet. Das heißt, die Beitragssätze für die Beschäftigten und die Arbeitgeber zusammengenommen sollen nicht stärker steigen in der Sozialversicherung als 40 Prozent."