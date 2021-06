Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Teilreform in der Pflege auf den Weg gebracht, trotz heftiger Kritik an dem neuen Gesetz. Die Teilreform soll bei Pflegekräften für höhere Löhne sorgen und Heimbewohner finanziell entlasten. Das Kabinett in Berlin beschloss eine Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wonach von September 2022 an nur noch solche Einrichtungen mit der Pflegekasse abrechnen können, die Tariflöhne oder Löhne in gleicher Höhe bezahlen. Heimbewohner sollen vom zweiten Jahr an bei den stark steigenden Zuzahlungen entlastet werden. Geplant ist ein prozentualer Zuschuss zu ihren Pflegekosten.