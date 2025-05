Die neue Bundesregierung will den Versicherungsschutz bei Überschwemmungen ausweiten und das kommt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegend gut an: Im aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt gaben zwei von drei Befragten (65 Prozent) an, sie fänden die neuen Pläne gut. Deutlich weniger Befragte (25 Prozent) lehnen das Vorhaben ab.