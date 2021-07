Auch die Verbraucherzentralen in Sachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fordern eine Versicherungspflicht. Bundesweit ist nicht einmal die Hälfte aller Wohnhäuser abgesichert, zeigen Statistiken. In stark von Unwettern betroffenen Regionen ist die Quote deutlich geringer. In der Regel greifen Länder und Bund den Betroffenen mit Ad-hoc-Hilfen unter die Arme, was auf Kosten der Steuerzahler geht. Und damit auch eine solidarische Verteilung ist.