Konkret soll unter anderem eine neue "Bundes-Ethik-Kommission" beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte über wichtige Forschungsanträge entscheiden und Verfahren bündeln. Die Genehmigung von Anträgen für nationale Studien soll von 19 auf fünf Tage verkürzt werden. Im Blick stehen laut Strategie unter anderem auch Anreize für die Pharmaproduktion in Deutschland. Geprüft werden sollten etwa Förderinstrumente für den Aufbau neuer Herstellungsstätten.

Schon vor Wochen hatte der Gesundheitsminister angekündigt, dass Forscherinnen und Forscher einen besseren Zugang zu Gesundheitsdaten haben sollen. So sieht das am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung stehende Digitalgesetz die Einführung einer elektronischen Patientenakte für alle Versicherten vor. Wenn die Versicherten nicht widersprechen, sollen die darin gespeicherten Daten pseudonymisiert, bundesweit zusammengeführt werden und dann auch in die Forschung fließen können.