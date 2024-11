Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in einem Video an die SPD-Mitglieder erklärt, dass er nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung stehe. "Olaf Scholz ist der richtige Kanzlerkandidat", sagte er darin am Donnerstag. Er habe sich nicht für eine Kandidatur ins Gespräch gebracht.



Scholz stehe für das, was nun nötig sei, nämlich Erfahrung und Besonnenheit. Pistorius forderte die SPD-Mitglieder auf, sich hinter Scholz zu stellen. Pistorius betonte, er werde gemeinsam mit der Partei in den Wahlkampf ziehen und freue sich auf eine zweite Amtszeit als Verteidigungsminister.