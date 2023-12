Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt wegen der angespannten personellen Lage bei der Bundeswehr verschiedene Modelle der Wehrpflicht prüfen. Unter anderem schaue man sich an, wie Schweden die Dienstpflicht umsetzt, sagte Pistorius der "Welt am Sonntag". Alle jungen Menschen würden dort gemustert. "Nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst.