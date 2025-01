Pkw-Maut in Europa Innerhalb Europas ist es üblich, dass Autofahrer für die Nutzung bestimmter Straßen oder des gesamten Straßennetzes zahlen müssen. Nach Darstellung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) werden in 24 europäischen Ländern Gebühren fällig.



Eine Vignette – also eine Gebühr zur Nutzung des Wegenetzes für eine bestimmte Zeit – wird insbesondere in Südosteuropa fällig, konkret in Österreich, der Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.



Streckenbezogene Maut müssen Autofahrer in vielen weiteren Staaten zahlen, unter anderem in Deutschlands Nachbarländern Polen und Frankreich. ADAC