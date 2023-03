Altere Häuser, die seit vielen Jahren nicht saniert wurden, haben oft eine höhere Heizlast. Und durch eine schlechtere Dämmung verbraucht die Wärmepumpe mehr Strom. In einem Feldversuch hat das Fraunhofer Institut allerdings festgestellt, dass Wärmepumpen auch in älteren Häusern durchaus zuverlässig funktionieren und eine klimafreundliche Alternative sein können. Zudem erlaubt der Entwurf der Regierung auch den Einbau von Hybridheizungen, sodass an besonders kalten Tagen mit Öl oder Gas geheizt werden kann.