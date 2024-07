Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

EU-Verordnung Angebundene Deckel bei Einweg-Flaschen ab sofort Pflicht

03. Juli 2024, 12:11 Uhr

Plastikdeckel an bestimmten Getränkeflaschen müssen ab sofort fest mit dem Behältnis verbunden sein. Die dreijährige Übergangfrist für Hersteller endet damit. Durch die EU-Verordnung soll Plastikmüll reduziert werden – denn solche Deckel sind der am häufigsten gefundene Plastikmüll an EU-Stränden.