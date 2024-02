Seit Beginn des letzten Jahres, also 2023, gilt das sogenannte Plattformen-Steuertransparenzgesetz. Das besagt, dass Online-Plattformen wie zum Beispiel Ebay oder Airbnb Personen an das Bundeszentralamt für Steuern melden müssen, wenn sie mehr als 30 Verkäufe getätigt oder 2.000 Euro eingenommen haben. Diese Grenzen gelten pro Plattform.

Aber auch, wenn ich über der Grenze liege, muss nicht unbedingt Post vom Finanzamt kommen, erklärt der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Florian Köbler: "Die Klassifizierung einer potenziellen Einkunftsart übernehmen nach wie vor die Finanzämter. Also selbst wenn eine Plattform meldet, heißt das noch lange nicht, dass steuerlich relevante Einkünfte entstehen."

Denn der Knackpunkt ist folgender: Will ich mit meinen Verkäufen Gewinn machen? Zudem müsse das Ganze mit einer Gewinnerzielungsabsicht versehen sein, sagt Köbler: "Also das heißt, man muss, ich sage jetzt mal, jede Woche, jeden Monat bestimmte Verkäufe erledigen und man muss einen Plan haben, dass man damit nachhaltig Gewinn erzielen will."