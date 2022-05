Die Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Erstmals wurde dabei die Schwelle von 50.000 Fällen überschritten, wie aus der am Dienstag von Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Bilanz hervorgeht. Damit haben sich die Fallzahlen bei der politisch motivierten Kriminalität den Angaben zufolge in den letzten zehn Jahren verdoppelt.