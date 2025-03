Beim Thema Social Media betont Besand, dass sich die politische Kommunikation in den Medien für alle verändert habe, etwa durch die Verbreitung von Desinformation. Besand: "Mit dem Finger nur auf die Jungen zu zeigen und zu sagen, die können überhaupt nicht kritisch einschätzen, was sie da wählen, das scheinen mir die Wahlergebnisse nicht herzugeben." Sicherlich müsse man in den Schulen aber Werkzeuge an die Hand geben, damit sich Kinder und Jugendliche in den "medialen Umwelten" orientieren können.

Letzteres ist die Mission von Stephan Gert. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Institut für Journalismus- und Kommunikationsforschung (EIJK) in Leipzig. Am EIJK startete vor einigen Jahren das Projekt "Fit for news", das mit Materialien für Schüler- und Lehrerschaft den Umgang mit Medien und Plattformen verbessern möchte. Statt von Medienkompetenz spricht Gert lieber von Informationskompetenz: "Ein allgemeiner kritischer Blick auf Informationen, der kann in allen Situationen und auf allen Plattformen in gewissen Maß schützen, etwa vor extremistischen Tendenzen oder Akteuren."