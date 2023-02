Heimliche Überwachung Polizeibefugnisse in Mecklenburg-Vorpommern teils verfassungswidrig

Hauptinhalt

Das Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern verstößt in Teilen gegen das Grundgesetz. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe beanstandeten unter anderem Regelungen zur Wohnraumüberwachung und zu Onlinedurchsuchungen.