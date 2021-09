Ähnliche Pläne wie in Sachsen-Anhalt verfolgt auch das Land Sachsen. Innenministeriums-Sprecher Tom Kleinfeld erklärte auf Nachfrage von MDR AKTUELL, derzeit erfolgten während des Einstellungsverfahrens in die Polizei keine Abfragen beim Verfassungsschutz. Dafür fehle die gesetzliche Grundlage. Diese solle aber mit einer Novelle des Sächsischen Beamtenrechts geschaffen werden. Kleinfeld betonte: "Die Bestrebungen sind auf eine Abfrage für alle Bewerberinnen und Bewerber ausgerichtet." Damit würden in Sachsen also bald ähnliche Regelungen gelten wie nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt.