Prinzipiell werde bei allen Entscheidungen von größeren Gerichten geschaut, was das für das Landesrecht bedeuten könnte.

Sachsen-Anhalt sieht keine Auswirkungen, Thüringen prüft

Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt erklärt auf Anfrage, eine sorgfältige Auswertung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern sei geplant – auch im Hinblick auf eigenen Regelungen. Eine solche Auswertung sei üblich.

Dem Innenministerium zufolge wird der konkrete Fall jedoch keinerlei gesetzlichen Handlungsbedarf in Sachsen-Anhalt auslösen, da das dortige Polizeigesetz die von Karlsruhe bemängelten Befugnisse gar nicht beinhalte.

Auch das Innenministerium in Thüringen wird nach eigenen Angaben nun die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts prüfen, weist aber auf MDR-Anfrage darauf hin, dass die konkrete Entscheidung zunächst nur Verfahrensbeteiligte beträfe, also das Land Mecklenburg-Vorpommern. Selbstverständlich werde man eventuelle Auswirkungen auf die Gesetzeslage in Thüringen prüfen, benötige aber Zeit, um den 81-seitigen Beschluss des Gerichts juristisch auszuwerten.

Eingriffe ins Privatleben Verdächtiger nicht rechtens

Das Bundesverfassungsgericht hatte in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung sogenannte Eingriffsbefugnisse im Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern als verfassungswidrig bewertet. Konkret geht es darum, wie weit polizeiliche Maßnahmen in das Privatleben von Verdächtigen vordringen dürfen. So dürfe die Polizei nur in Ausnahmefällen, nämlich bei konkreter Gefahr, Menschen abhören, überwachen oder deren Kommunikationsdaten sammeln. Führt eine Maßnahme – etwa beim Einsatz verdeckter Ermittler oder sogenannter V-Leute – zur Verletzung des Kerns der Intim- oder Privatsphäre, muss diese, außer bei einer Gefahr für den Ermittelnden oder dessen weiteren Einsatz, abgebrochen werden, entschied das Verfassungsgericht. (AZ: 1 BvR 1345/21)