Alice Weidel ist seit vielen Jahren das Gesicht der AfD und zum dritten Mal Spitzenkandidatin ihrer Partei – doch jetzt erstmals allein: Zuvor stand sie an der Seite von Alexander Gauland beziehungsweise dem aktuellen Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla.



Weidel ist eine Frau, auf die sich fast alle in der Partei einigen können. An der AfD-Basis ist sie sehr beliebt. Der Zuspruch aus den Kreisverbänden ist im Laufe der Jahre immer stärker geworden. Das liegt zum einen an ihrer wortgewaltigen Opposition gegen die politischen Gegner, zum anderen aber auch daran, dass Weidel innerparteilich sehr flexibel ist und Widersprüche aushält.