Wenn Christian Lindner dereinst in den politischen Ruhestand geht, wird ein Ausspruch von ihm bleiben: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren". Gesagt hat der FDP-Chef dieses Bonmot nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen zwischen Liberalen, Union und Grünen 2017. Zum Bruch der Ampel-Koalition fast genau sieben Jahre später hätte er den Satz wiederholen können. Stattdessen sagte er etwas ausführlicher: "Wir haben als Freie Demokraten jetzt fast drei Jahre staatspolitische Verantwortung getragen" – und zwar "bis an den Rand des Sinnvollen und Verantwortbaren".

In einem wie im anderen Fall zeigte sich Lindner unbeirrbar. Der 46-Jährige verwies auf "klare Prinzipien und Überzeugungen". Dazu gehören für den FDP-Frontmann ein weniger Sozialausgaben, niedrigere Steuern und ein schlanker Staat. Für Aufsehen sorgte in Mitteldeutschland etwa sein Vorstoß, das Umweltbundesamt in Dessau abzuschaffen. All diese Vorstellungen waren mit SPD und Grünen nicht umzusetzen. Deshalb gibt es jetzt Neuwahlen. Das ist zumindest Lindners Version der Geschichte.