Das hat sich auch schon mehrfach in seiner Rhetorik gezeigt: 2023 bezeichnete er Kinder mit Migrationshintergrund als "kleine Paschas" und sprach im Zusammenhang mit ukrainischen Geflüchteten von "Sozialtourismus" . Später entschuldigte er sich dafür. Dennoch erntete er deutliche Kritik: Seine Ausdrucksweise sei populistisch, hieß es nicht nur von politischen Gegnern, sondern auch aus der eigenen Partei .

Stellt sich die Frage, wie gut diese Impulsivität im Sprechen und Handeln, gepaart mit dem harten Führungs-Ton, den er auch Parteikollegen gegenüber anschlägt, in einer Regierungskoalition funktionieren wird. Dort braucht es schließlich Kompromisse und vor allem Vertrauen. Zumal Merz Regierungserfahrung fehlt. Er hatte noch nie ein Ministeramt inne, war weder Mitglied eines Kabinetts noch hat er eines geführt.

Dennoch kann man dem 69-Jährigen die Politik-Erfahrung nicht absprechen. Schon als Schüler trat er in die Junge Union ein, 1989 bis 1994 war er Abgeordneter im Europa-Parlament, 1994 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages – zwei Jahre davon Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Bis ihm Angela Merkel nach der Bundestagswahl 2002 das Amt abnahm und so zur nächsten Kanzlerkandidatin der Partei wurde. Vier Jahre später begann die Ära Merkel und Merz verließ 2009 die Politik gen Wirtschaft. Er arbeitete etwa im Aufsichtsrat des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock.

Aber Friedrich Merz hat einen langen Atem: 2018, als Merkels politischer Stern zu sinken begann, kehrte er in die Politik zurück und stellte bald seinen, von Merkel attestierten, "unbedingten Willen zur Macht" unter Beweis. Es brauchte drei Anläufe, aber 2022 wurde der studierte Jurist schließlich zum CDU-Vorsitzenden gewählt.

Ein weiterer zentraler Punkt: die "Deutsche Leitkultur" – ein Begriff, den Friedrich Merz bereits im Jahr 2000 prägte, als er in einer Bundestagsrede forderte, dass Migranten sich einer "gewachsenen, freiheitlichen deutschen Leitkultur anpassen" sollten. Damals war das sein Gegenmodell zur "multikulturellen Gesellschaft", heute ist es in der CDU Grundsatz – zusammen mit einer Asylpolitik, die die Aufnahme Schutzsuchender in Deutschland entschieden einschränkt.