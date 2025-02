Mit Olaf Scholz' Wahlsieg rechnete vor der vergangenen Bundestagswahl kaum jemand. Der heute 66-Jährige war 2021 in den Umfragen abgeschlagen. Erst auf den letzten Metern schob er sich mit der SPD an die Spitze.

Ein Überraschungscoup, den Wohlmeinende zurückführen auf seinen nüchternen Stil, sein Krisenmanagment in Finanz- und Corona-Krise sowie seine große politische Erfahrung. Stark ins Gewicht dürften aber auch Fehltritte seiner Konkurrenten gefallen sein, die unter anderem an der falschen Stelle lachten (Armin Laschet, CDU) oder mehrfach ihren Lebenslauf korrigieren mussten (Annalena Baerbock, Grüne).

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Scholz überzeugte seinerzeit die Wählerschaft in Ostdeutschland. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen legte die SPD im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 jeweils um rund zehn Prozentpunkte zu. In Sachsen-Anhalt wurde die SPD mit 25,4 Prozent sogar stärkste Kraft – fast drei Mal so stark wie bei der Landtagswahl nur wenige Monate zuvor.