Kaum ein Politiker hat Bündnis 90/Die Grünen in den vergangenen Jahren so sehr geprägt wie er. Habeck hat schon so ziemlich jedes Amt in seiner Partei bekleidet. Vom Kreisvorsitzenden in Flensburg zum Fraktions- und Landesvorsitzenden der Grünen in Schleswig-Holstein hat sich Habeck schließlich zum Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, dann zum Parteivorsitzenden und schließlich zum Wirtschaftsminister hochgearbeitet.