In einer Hinsicht werden Freunde und Gegner von Sahra Wagenknecht wohl übereinstimmen: Sie fasziniert. Optisch inzwischen eine Ikone, rhetorisch gewandt und argumentativ schlagfertig – so kennen die Menschen die 55-Jährige von zahllosen Fernsehauftritten. Wagenknechts Anziehungskraft drückt sich in der intensiven Auseinandersetzung mit ihr aus. Mehrteilige Podcasts zeichnen ihren Weg nach , Dokumentationen befassen sich mit dem " Phänomen Wagenknecht ", eine Biografie über sie ist ein Bestseller.

Dabei vertritt Wagenknecht seit jeher häufig Außenseiterpositionen oder mindestens Gegenstandpunkte zur öffentlichen Meinung. Das zeigte sich schon früh in ihrem persönlichen Werdegang. Sie trat 1989 in die SED ein, als die meisten anderen austraten. In den 1990er- und 2000er-Jahren war sie Leitfigur der "Kommunistischen Plattform" und positionierte sich damit sogar in der PDS am radikal linken Rand.