Als wahrscheinlich neue Bundesumweltministerin hat Lemke nun die Chance, diese Ziele mit zu verwirklichen. Lemke ist eine Politik-Veteranin, die bereits viermal in den Bundestag gewählt wurde. Für die kommenden vier Jahre hat die gebürtige Dessauerin auch ihr Bundesland im Blick. "Die Einschläge der Klimakrise kommen auch in Sachsen-Anhalt näher.", erklärte sie und verwies auf die Dürre, die Landwirten hier zu schaffen mache, und auf die letzten Hochwasser an Selke und Elbe. Umso wichtiger sei es ihr, dass der Transformationsprozess in der Strukturwandelregion im Süden gut gelingt. Aber auch, dass die Menschen vor Ort mitgenommen werden und ein sozialer Ausgleich geschaffen werde.