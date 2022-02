Steinmeier gibt trotzdem nicht auf und versucht weiter zu ergründen, woher die Brüche kommen. So lud er zuletzt Impfzweifler in seinen Amtssitz ein, um mit ihnen über ihre Ablehnung zu diskutieren. Dabei musste Steinmeier erkennen, dass er zwar mit ihnen debattieren, sie aber nicht überzeugen kann. Trotzdem will er mit solchen Treffen und Gesprächsrunden selbst mit gutem Beispiel vorangehen, denn er fordert, "wir wollen uns auch nach der Krise noch in die Augen schauen können, denn auch nach der Krise sind wir noch ein Land."