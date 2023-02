Die Deutsche Post schlägt in der Briefzustellung ein Zwei-Klassen-Modell vor. "Der Verbraucher kann sich entscheiden, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird", sagte Personalvorstand Thomas Ogilvie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Montag. Eine Reduktion der Zustellung auf nur noch fünf Tage in der Woche sei dagegen kein Ziel, das derzeit verfolgt werde.