Nach Verdi-Angaben waren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Standorte in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt betroffen. Auch in anderen Regionen der Bundesrepublik beteiligten sich erneut zahlreiche Post-Mitarbeiter an dem Ausstand, so unter anderem in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatten sich bundesweit rund 15.000 Beschäftigte an den Ausständen in den Brief- und Paketzentren beteiligt. Allein am Freitag legten rund 5.500 Postbeschäftigte an Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Arbeit nieder.