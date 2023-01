150.000 Sendungen unbearbeitet

Ein Post-Sprecher in Bonn erklärte auf Anfrage, erst gegen Mittag werde man einen Überblick haben, in welchem Umfang es zu Einschränkungen komme. Verdi rechnete in jedem Falle mit erheblichen Verzögerungen bei der Auslieferung von Briefen und Paketen. Bis zu 150.000 Sendungen könnten demnach unbearbeitet bleiben. Betroffen seien Standorte in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt.

Auch in anderen Regionen der Bundesrepublik beteiligen sich erneut Tausende Post-Mitarbeiter an dem Ausstand, so unter anderem in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die bundesweiten Streiks sollen noch bis Samstagnacht andauern.