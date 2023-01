Verdi-Warnstreik Gewerkschaft: Streik bei Post soll am Samstag weitergehen

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am heutigen Freitag Brief- und Postzentren. In Mitteldeutschland werden sich nach Gewerkschaftsangaben rund 5.500 Beschäftigte am Ausstand beteiligen. Betroffen sind unter anderem die Standorte Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt. Auch in Mitteldeutschland müssen sich somit Millionen Menschen auf verspätete Briefe und Pakete einstellen. Die Gewerkschaft will auch am Samstag streiken.