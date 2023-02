"Wenn wir nicht mehr ausreichend in neue Betriebsstandorte investieren können, stellt sich die Frage, ob wir diese Standorte weiter selber betreiben können und wollen, oder ob wir sie fremdvergeben", erklärte Ogilvie. Er sei überzeugt, dass die Deutsche Post keine Probleme haben werde, die nötigen Fachkräfte zu finden. Da man mit die höchsten Löhne in der Branche zahle, sei man im Vorteil. Auch qualitative Abstriche fürchtet Ogilvie in einem solchen Szenario nicht. Bisher sei die Fremdvergabe der Briefzustellung bis Ende Juni aber vertraglich ausgeschlossen.