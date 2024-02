Die Platzierung in einem beschleunigten Verfahren hatte sich an institutionelle Investoren gerichtet. Mit dem Verkauf sinkt der Staatsanteil auf 16,5 Prozent. Die KfW bleibt größer Aktionär der Post. Die Platzierung belastete den Aktienkurs des Unternehmens. Am Mittwochmorgen lag der Kurs an der Frankfurter Börse bei 43,00 Euro.

Mit den Einnahmen will die Bundesregierung die Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn finanzieren. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte angekündigt, mit dem Verkauf von Bundesbeteiligungen in diesem Jahr insgesamt bis zu vier Milliarden Euro einnehmen zu wollen. Bedeutende Beteiligungen hält der Bund unter anderem noch an der Deutschen Telekom und am Flugzeugbauer Airbus. Daneben ist der Staat an mehr als 100 weiteren Unternehmen beteiligt.