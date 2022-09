Steigende Kosten für Waren des täglichen Bedarfs machen sich auch gerade bei Familien stark bemerkbar. Sebastian und Anna Friedrich leben mit ihren zwei Kindern (zehn und zwölf Jahre) im Kabelsketal in Sachsen-Anhalt in einem Eigenheim. Sie verdienen zusammen rund 4.000 Euro netto und verfügen damit über ein mittleres Einkommen . Auch sie stehen jetzt wegen der starken Preissteigerungen zunehmend vor finanziellen Problemen.

Um das Haushaltsbudget zu entlasten, greift die vierköpfige Familie beim Einkaufen vermehrt auf Produkte aus dem Discounter zurück und dabei auch auf reduzierte Artikel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind. Es wird sogar am Schulmittagessen, das deutlich teurer geworden ist, gespart: Es wird nun vorgekocht, die Kinder bringen sich aus Kostengrünen das Essen von daheim mit. Auch die Erwachsenen essen mittlerweile nicht mehr in der Kantine und sparen so ebenfalls.