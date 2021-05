Anlass der Proteste auch in Deutschland ist der weiter eskalierende Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, bei dem es auch am Wochenende wieder viele Todesopfer und gegenseitigen Beschuss gegeben hat.

Nach der anti-israelischen Demonstration in Berlin prüft die Polizei dort die Strafbarkeit einiger Parolen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am Montag, die Polizei werte Tonaufnahmen auf Strafbarkeit aus: "Im Zweifel gehen wir vom Anfangsverdacht aus und leiten Strafverfahren ein." Oft lägen die Parolen aber auf einem "schmalen Grad" zwischen Strafbarkeit und freier Meinungsäußerung.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, in der Nacht zum Montag sei eine jüdische Gedenkstätte in Berlin-Friedrichshain mit grüner Farbe überschüttet worden. Die Polizei schütze 85 jüdische Objekte. Am Donnerstag sei eine Demonstration für Solidarität mit Israel geplant.



Bei der von palästinensische Gruppen am Samstag organisierten Demonstration mit 3.500 Menschen in Berlin-Neukölln wurden Steine und Flaschen auf die Polizei geworfen. Nach deren Angaben wurden 93 Beamte leicht verletzt und 65 Menschen vorläufig festgenommen. Laut Bericht des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, waren bei dieser Demonstration auch Anhänger der Hamas, der Muslimbruderschaft und der türkischen rechtsradikalen Grauen Wölfe.