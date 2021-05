A. selbst wollte sich nicht zu dem bevorstehenden Prozess äußern. Die Vorwürfe gegen ihn wies er jedoch zurück. Er habe niemals zum Nachteil irgendeiner Person irgendwelche Handlungen geplant. Er sei kein Rechtsextremist. Auf die Frage nach einer bei der Durchsuchung gefundenen Ausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" sagte er: "Es ist nicht so, dass ich das auf einen Altar in meiner Wohnung gestellt habe." Das Buch habe in einer Kiste im Keller gelegen.