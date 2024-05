Reuß lebt in Frankfurt am Main und arbeitet dort als Immobilienhändler. In Thüringen ist er bekannt, weil er dort jahrelang hartnäckig und meist vergeblich versucht hatte, Gebäude und Ländereien aus dem Eigentum seiner einst adligen Familie zurückzubekommen. Reuß war zudem vor allem im Saale-Orla-Kreis als Reichsbürger aufgetreten. In diesem Milieu wird das Verschwörungsnarrativ vertreten, wonach ehemalige Gebiete des Deutschen Kaiserreichs durch Schein-Wahlen reaktiviert werden könnten. Recherchen von MDR Investigativ zeigen: In dem vermutlich langwierigen Gerichtsverfahren spielen Verschwörungserzählungen eine zentrale Rolle.