"Punktehandel Flensburg – Seriöse und zuverlässige Übernahme ihrer Punkte und Fahrverbote!" So oder so ähnlich heißt es auf diversen Internetseiten, die ein umstrittenes Geschäft anbieten. Für ein paar Hundert Euro kann man seine Punkte auf andere Personen abschieben. Die dubiosen Anbieter agieren dabei mit Strohmännern, die im EU-Ausland gekauft werden.

"Das ist natürlich eine höchst fragwürdige Ansicht, denn grundsätzlich ist der ja nicht nur passiv. Er setzt sich mit der Punktebörse in Verbindung, er schickt den Anhörungsbogen dorthin, etc. und er leistet natürlich auch Zahlungen." All das deute schon darauf hin, dass er die Fäden in der Hand halte und das wiederum hätte zur Konsequenz, dass er sich damit strafbar mache.