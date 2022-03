Umfassenden Raketenschutzschirm wird es nicht geben

Und auch Experten sehen die Pläne der Bundesregierung skeptisch: Ulrich Kühn ist Leiter des Forschungsbereichs "Rüstungskontrolle und Neue Technologien" am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). Das Institut wurde in den 70er Jahren vom damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann gegründet und forscht zu internationaler Ordnung und Sicherheitspolitik. Kühn sagte dem MDR: "Einen umfassenden Raketenschutzschirm über Deutschland wird es nicht geben. Das ist eine Illusion." Ein Schutzschild, der alle Raketen abfange, sei finanziell und technisch nicht machbar.

So funktioniert das Abwehrsystem Arrow 3. Bildrechte: dpa "Das geht alleine deshalb nicht, weil Russland über Hunderte, vielleicht sogar Tausende Kurz- und Mittelstreckenraketen verfügt und nuklear bewaffnet ist", so Kühn. Es sei zwar möglich, einzelne Bereiche, etwa eine Großstadt wie Berlin oder eine Militärbasis zu schützen, nicht aber ganz Deutschland. Der Begriff des "Schutzschirmes" führe deshalb in die Irre.

Ähnlich sieht es der renommierte Militärexperte Thomas Wiegold. In seinem Blog schrieb er: "Es deutet einiges darauf hin, dass in der Bundesregierung, im Verteidigungsministerium und in der Bundeswehr weitere Möglichkeiten der Raketenabwehr untersucht werden. […] Aber, pardon, bestimmt nicht für zwei Milliarden Euro, bestimmt nicht als 'Iron Dome', sehr wahrscheinlich nicht als Schutzschirm für das komplette Land und bestimmt nicht als rein nationale Lösung."

"Iron Dome" ist nicht "Arrow 3"

Auch der Begriff "Iron Dome" (Eisenkuppel) war in der Debatte um das Raketenschutzschild gefallen. Grundsätzlich muss aber unterschieden werden zwischen dem "Iron Dome"-System und "Arrow 3". Mit "Iron Dome" ist das eigentlich sehr erfolgreiche israelische Raketenabwehrsystem gemeint. Dieses richtet sich gegen Raketen mit sehr kurzer Reichweite und Artilleriemunition vor allem aus dem Gazastreifen. Das System wäre für Deutschland aufgrund der Funktionsweise aber wenig geeignet.