Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erwarb als Bundesratspräsident ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der bundesdeutschen Geschichte. Ohne Prophet zu sein, wird er wohl absehbar der einzige Ministerpräsident der Linkspartei bleiben, der dieses zweithöchste Amt in der Bundesrepublik bekleidete. Und dazu noch in ungewöhnlich stürmischen Zeiten.

Nach Europa ist durch den Überfall Russlands auf die Ukraine der Krieg zurückgekehrt. Deutschland hat sich von Anfang an, solidarisch an die Seite des osteuropäischen Landes gegen den Aggressor gestellt. Anders als einige in seiner Partei tat das von Anfang an auch Bodo Ramelow. Nicht zuletzt in seiner Rede am 3. Oktober brandmarkte er Putins Angriffskrieg als verbrecherisch, imperialistisch und "durch rein gar nichts zu rechtfertigen".