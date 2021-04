Ramelow sieht Deutschland aber auch unabhängig davon auf einem guten Weg. Der Thüringer Ministerpräsident geht davon aus, dass Deutschland bis Ende Juni ausreichend Corona-Impfstoff haben wird. Das Biontech-Werk in Marburg liefere und auch in Dessau werde die Produktion hochgefahren. Ramelow sagte, für jeden, der geimpft werden wolle, werde es Impfstoff geben. Für ganz Deutschland seien bis Ende Juni 80 Millionen Dosen zu erwarten. Allein für Thüringen seien es zwei Millionen – bei 2,1 Millionen Einwohnern. Ramelow kündigte zudem an, vollständig Geimpfte und Genesene würden in Thüringen die gleichen Rechte erhalten wie Getestete. Dazu werde man bereits diese Woche eine Verordnung erarbeiten.