Nach Flughafen-Aktionen Razzia bei Mitgliedern der Gruppe "Letzte Generation"

Nach Aktionen an mehreren Flughäfen in Deutschland hat die Polizei jetzt Wohnungen von Mitgliedern der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht. Das bestätigte die Polizei in Berlin. Nach Angaben der Klimaschützer gab es auch Durchsuchungen in Halle und Leipzig sowie in Freiburg und Mannheim. Acht Wohnungen "von friedlich Protestierenden" seien "gestürmt" und dabei auch DNA-Proben genommen worden, erklärte die Gruppe am Donnerstag.