Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden in den genannten drei Ländern sowie in Sachsen und Thüringen insgesamt 13 Objekte durchsucht. In Sachsen wurde die Zelle eines der Beschuldigten in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig durchsucht, in Thüringen die Zellen zweier 18 und 20 Jahre alter Untersuchungshäftlinge in der Justizvollzugsanstalt Arnstadt.

Zudem wurde in Schmölln im Altenburger Land die Wohnung eines der beiden Thüringer Beschuldigten durchsucht. Beide sollen am 5. Januar versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Brand zu setzen. Sie sollen Pyrotechnik durch ein eingeschlagenes Fenster in die Unterkunft geworfen haben. Ein Feuer entstand nicht. Die beiden Beschuldigten sollen zudem 2024 und 2025 Parolen wie "Ausländer raus" oder "NS-Gebiet" sowie Hakenkreuze an die Unterkunft und weitere Gebäude in Schmölln gesprüht haben. Die Thüringer Polizei hat nach eigenen Angaben beide am 21. Februar wegen der Vorwürfe festgenommen und sie auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts Gera in das Gefängnis in Arnstadt eingeliefert.