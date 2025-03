Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht durch die Sondierungsgespräche von Union und SPD die Weichen für einen Politikwechsel im Bund gestellt. "Vom ersten Tag der neuen Regierung an wird man die Veränderungen in der Migrationspolitik an den Grenzen und auch bei den Asylentscheidungen spüren, erklärte der CDU-Politiker. Ziel sei zudem, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen.