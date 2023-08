Asylpolitik FDP begrüßt Faesers Pläne für schärfere Abschieberegeln

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber erleichtern. So will die SPD-Politikerin den Ausreisegewahrsam verlängern. Beim Koalitionspartner FDP stieß sie damit auf Zustimmung.