Angesichts der dramatische Lage der Bevölkerung in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Mitverantwortung Deutschlands unterstrichen. Er sagte am Dienstag in Berlin: "Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen, eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird."

Vor dem mittlerweile geräumten Flughafen in Kabul versuchen Menschen weiter, Zutritt zu erlangen, um mit einem Flugzeug vor den Taliban zu fliehen. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt halten sich tausende Menschen auf, die aus Angst vor den seit dem Wochenende herrschenden islamistischen Taliban dringend das Land verlassen wollen. Immer wieder gibt es Bilder von Menschen, die sich an Fluggastbrücken oder sogar an die Militärmaschinen klammern in der Hoffnung, irgendwie mitfliegen zu können.



Die dramatischen Bilder aus Kabul und die Ereignisse in Afghanistan ließen niemanden unberührt, sagte Steinmeier und fügte an: "Ich bin mir sicher: Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land denken in diesen Stunden an Afghanistan und an das afghanische Volk."