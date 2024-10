Wolf machte aber klar, dass der Zeitungsbeitrag der drei Politiker in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) kein Ersatz für Regelungen in möglichen Koalitionsverträgen in diesen drei Bundesländern sein kann. Das Thüringer BSW trete dafür ein, dass etwa in der Präambel eines möglichen Vertrages schriftlich eine Position zum Ukraine-Krieg festgelegt werde.