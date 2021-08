Tom Buhrow Bildrechte: imago images / Mauersberger

Ähnlich äußerte sich der ARD-Vorsitzende Buhrow. "Die Entscheidung versetzt uns in die Lage, in den kommenden Jahren weiter das bestmögliche Programm für die Menschen zu machen", sagte Buhrow. Der Beschluss stehe in Kontinuität mit der bewährten Rechtsprechung der vergangenen Jahrzehnte. Die Festsetzung des Rundfunkbeitrags müsse frei von politischen Interessen erfolgen.