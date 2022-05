AfD-Chef Tino Chrupalla zeigte sich mit dem Ergebnis der Landtagswahl in NRW "nicht zufrieden". Es gebe einigen Diskussionsbedarf in seiner Partei. Sie habe in den alten Bundesländern ein Mobilisierungsproblem. Chrupalla sagte im ZDF, man müsse sich darüber unterhalten, inwieweit die Partei eine "Initiative West" brauche, um auch hier wieder zweistellige Ergebnisse zu erzielen. Das Thema werde auch sicher für starke Diskussionen auf dem anstehenden Bundesparteitag sorgen.

Lindner: "Für uns ein sehr trauriger Abend." Bildrechte: dpa

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach von einer "desaströsen Niederlage" für seine Partei. "Es ist für uns ein sehr trauriger Abend", erklärte er. Nun werde das Ergebnis in der Landespartei und den Gremien der Bundespartei analysiert. Der Blick werde auch darauf gerichtet, was es bedeute, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen kurz nacheinander in Regierungsverantwortung mit der Union zu erleben, "dass wir auf den letzten Metern so stark jeweils an die Union verloren haben".