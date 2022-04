Russland-Politik Steinmeiers Eingeständnis - Reaktionen aus dem politischen Osten

Putins Angriff auf die Ukraine hat im politischen Betrieb in Deutschland ein Umdenken bezüglich Russland bewirkt, auch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich Fehler in seiner Russlandpolitik während seiner Zeit als Bundesaußenminister eingestanden. In Mittdeutschland sind die Reaktionen darauf selbstkritisch und verständnisvoll.