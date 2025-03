Damit die Investitionen umgesetzt werden könnten, brauche es Deregulierung und schnellere Genehmigungsverfahren sowie mehr Fachkräfte. Deutschland müsse sich daher in allen Bereichen für Zuwanderung öffnen und die bereits hier lebenden Schutzsuchenden besser in Arbeitsmarkt und Gesellschaft integrieren. Fratzscher sagte weiter, vor allem junge Menschen würden von Investitionen in leistungsfähige Infrastruktur, Bildung und Sicherheit profitieren.