Als positiv bewertet Gabriel allerdings, dass Trump in seiner ersten Präsidentschaft militärische Konflikte gemieden habe. Das sei auch in seinem Wahlkampf ein starkes Argument gewesen, dass es in seiner Amtszeit keine neuen Kriege gegeben habe. "Wenn wir etwas Positives von ihm erwarten können, dass er jedenfalls keiner ist, der sich in militärische Abenteuer stürzt – ganz im Gegenteil", sagte der Vorsitzende der Atlantik-Brücke.