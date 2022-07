Noch nie gab es so wenig junge Menschen in Deutschland. Besonders Ostdeutschland geht die Jugend aus. Die Gründe dafür liegen auch in der Zeit der Wiedervereinigung. Was bringt junge Leute hier zum Gehen, Bleiben oder Zurückkommen? Und hält der Trend zur Abwanderung aus dem Osten an?